عازف التشيلو السابق جوليان لويد ويبر يهدد بالتخلي عن منصبه

هدد عازف التشيلو السابق جوليان لويد ويبر، بالتخلي عن منصبه كمدير لمعهد الموسيقى في برمنجهام، إذ لم يتم رفع الحظر عن التمويل الوطني لمؤسسته.

وقال ويبر إنه "لن يبقى ويراقب كل الأشياء وهو ينحدر، فلا يمكن إدارة مؤسسة كبرى بهذه الطريقة"، موضحا أن عمله هناك هو إنشاء مركز رائد للأداء والتكوين والبحث، ومن دون دعم مستمر من مكتب الطلاب (OfS) -الهيئة المسؤولة عن التعليم العالي في إنجلترا- لا يمكن الاستمرار في جذب المواهب الموسيقية الشابة من جميع أنحاء العالم، أو مواصلة برنامج التوعية الناجح في برمنجهام.

وانضم ويبر إلى المعهد الملكي في برمنجهام (RBC) قبل 5 سنوات، وأشرف على بناء قاعدة أكاديمية وحفلات موسيقية تبلغ تكلفتها 57 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن معهد برمنجهام للموسيقى تأسس في عام 1886، وانضم إلى جامعة برمنجهام سيتي في عام 1970، وأصبح معهدًا فنيًا في عام 1989، واندمج مع كلية برمنجهام للتمثيل في عام 2017، عندما حصل على مكانة ملكية.