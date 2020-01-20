العراق: إصابة 15 ضابطًا خلال تأمينهم احتجاجات بغداد

أصيب آمر لواء بالشرطة الاتحادية العراقية و14 ضابطًا آخرون خلال قيامهم بتأمين وحماية المتظاهرين ومدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة بالعاصمة العراقية (بغداد).

وذكرت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الاثنين- أنه أثناء تأدية القوات الأمنية واجبها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجارة وإلقائها على القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولي بالشرطة العراقية بكسر بالساق و14 ضابطًا آخرين.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن القوات تواصل واجباتها الأمنية المكلفة بها ومستمرة بضبط النفس.