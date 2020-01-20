مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية يعلن اعتزامه الاستقالة الصيف المقبل

أعلن مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين إنه يعتزم الاستقالة من منصبه في الصيف المقبل، مما يشير إلى حاجة المؤسسة الاعلامية لقائد جديد لشغل المنصب، في الوقت الذي تحارب فيه من أجل الحفاظ على تمويلها العام.

وقال توني هول، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية في بيان له، إن "بي بي سي" ستواجه عام 2022 مراجعة أخرى لميثاقها وتمويلها، وهما مستمران حتى عام 2027.

وشدد هول على الحاجة إلى أن يكون لهيئة الإذاعة البريطانية قائد واحد خلال المرحلتين.

وقد زادت الانتقادات لبرامج "بي بي سي" وتغطيتها الإخبارية، منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وقد اتهم السياسيون المؤيدون والرافضون لخروج بريطانيا، هيئة الاذاعة البريطانية بالتحيز، قبل إجراء الانتخابات المبكرة في ديسمبر الماضي.

وقال هول "68 عاما" إن قيم "بي بي سي" "لم تكن أبدا أكثر صلة بالمجتمع الذي نعيش فيه".