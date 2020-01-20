الاتحاد الأوروبي: سنناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل اليوم الاثنين إن الاتحاد سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا، إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم.

وأضاف بوريل - ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية - أن "وقف إطلاق النار يحتاج لمن يراقبه، ولا يستمر إذا نُسي أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره".

وعن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، قال بوريل "نعم، أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها".

وكان الاتحاد قد أوقف دورياته البحرية التي كانت ضمن عملياته البحرية "صوفيا" في نهاية مارس من العام الماضي بعدما قالت إيطاليا، التي زادت بها الأصوات المناهضة للهجرة، إنها ستتوقف عن استقبال أي مهاجرين يجري إنقاذهم في البحر.

يذكر أن مؤتمر برلين حول ليبيا شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد ووقف التدخلات العسكرية، والالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة.