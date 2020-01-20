المرصد السوري: مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال بغارات روسية شمال غرب البلاد

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال بغارات روسية شمال غرب سوريا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين.