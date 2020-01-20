التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تقدم خدمات لأكثر من 18 مليون مريض سنويا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «المستشفيات الجامعية تقدم خدمات لأكثر من 18 مليون مريض سنويًا»، لافتًا إلى أن عددهم 113 مستشفى موزعة على معظم المحافظات ما بين تخصصية أو عامة.



وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القائمين على الخدمات من أساتذة وأساتذة مساعدين وأطباء مقيمين، عددهم 31 ألف و52 طبيب وطبيبة، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة مبادرات للاهتمام بتطوير هذه المستشفيات وفقًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالصحة.



وأشار إلى رصد الوزارة مطلع 2020 المبادرات من أجل تطوير المستشفيات بشكل كبير، منها إنشاء المنصة الإلكترونية «365 صحة»، موضحًا أن التطبيق يعمل على ربط متلقي الخدمة بالمستشفيات الجامعية من أجل تقليل الاغتراب والجهد والمعاناة للأطفال أو كبار السن الباحثين عن سرير عناية مركزة أو حضانة.



ولفت إلى إطلاق الوزارة مبادرة تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بالكامل، متابعًا: «كافة المستشفيات عليها ضغط بالآلاف يوميًا، بدأنا بالقصر العيني الذي يستقبل ثلاثة آلاف مريض يوميًا، ويتم التطوير بالكامل من منشآت وتجهيزات وإضافة عدد أسرة».



وأردف: «القصر العيني سيختلف تمامًا، يحدث إعجاز على تطوير أقسام الطوارئ، الشركات تعمل في ظروف قاسية لكن تقوم بتطوير شامل لكافة الأقسام لنقل الخدمات الصحية، وخلال الشهرين المقبلين، في أول إبريل سنعلن التطوير الضخم للقصر العيني والذي يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين».