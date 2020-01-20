اشترى بنك جي.بي مورجان تشيس الأمريكي مقرا جديدا له وسط العاصمة الفرنسية باريس يتسع لنحو 450 موظفا، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات المالية العالمية لتعزيز وجودها في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من عضويته.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مصرف جي.بي مورجان الذي لديه حاليا 260 موظفا في العاصمة الفرنسية اشترى بناية مؤلفة من سبعة طوابق على مسافة قريبة من متحف اللوفر.



ولم يعلن البنك عن سعر شراء المقر الجديد الذي كان في السابق مقرا لمصرف بي.إن.بي باريبا.



وتخشى البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي تتخذ من لندن مقرا لعملياتها في أوروبا من فقدان إمكانية الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من عضويته.



وصرح كيريل كوربوين رئيس فرع جي.بي مورجان في فرنيا أنه "في أعقاب العديد من الإصلاحات الحكومية ومع جودة البنية التحتية في باريس، فلا يوجد توقيت أفضل من الاستثمار هنا وانتقال المزيد من موظفينا إلى باريس".



وصرح متحدث باسم بنك جي.بي تشيس مورجان بأن "البنك لديه قرابة 17 ألف موظف في بريطانيا علاوة على 2000 آخرين في باقي أنحاء أوروبا".