استمرار توقف إنتاج النفط من حقل الأحدب العراقي

أفادت مصادر نفطية عراقية، اليوم الاثنين، بأن حقل الأحدب النفطي، الذي تديره شركة نفطية صينية، مازال متوقفا عن الإنتاج لليوم الثاني على التوالي على خلفية ضغوطات تتعرض لها إدارة الحقل من شخصيات وزعامات قبلية، بحثا عن فرص عمل للتشغيل بمرافق الحقل بمحافظة واسط التي تبعد 170 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قرار الإيقاف مازال ساري المفعول منذ يوم أمس ومازال إنتاج النفط والغاز متوقفين، ولن يتم تشغيلهما إلا إذا تم التوصل مع وزارة النفط إلى آلية تمنع تعرض إدارة الشركة إلى مضايقات من شخصيات وزعامات قبلية ومتظاهرين، يضغطون للحصول على فرص عمل في وحدات الحقل.

وذكرت "نحن لدينا تفاهمات مع وزارة النفط حول تشغيل العمالة العراقية والأعداد المطلوبة، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي شخص مطالبة الحقل بتوفير فرص عمل، وقد وعدتنا وزارة النفط أنها ستحل هذه المشكلة في غضون أيام ليتم بعدها استئناف عمليات الانتاج بمستوياتها السابقة البالغة 170 ألف برميل يوميا، وسد متطلبات محطة كهرباء الزبيدية لإنتاج الطاقة الكهربائية".

يذكر أن شركة النفط الوطنية الصينية حصلت على عقد استثمار حقل الاحدب النفطي في محافظة واسط جنوب شرقي بغداد منذ سنوات.