اليويفا يعلن استقالة الأيرلندي ديلاني من اللجنة التنفيذية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين استقالة مسؤول كرة القدم الأيرلندي جون ديلاني من اللجنة التنفيذية لليويفا.

وأوضح اليويفا أن ديلاني ،52 عاما، أنهى على الفور ولايته في اللجنة التنفيذية، والتي كان من المفترض أن تستمر حتى عام 2021 .

وأشار اليويفا إلى أن ديلاني أدى دورا بارزا في التوسع ببطولة كأس الأمم الأوروبية لتشمل 24 بدلا من 16 منتخبا، اعتبارا من نسخة 2016، والتطوير المتعلق بحقوق البث التليفزيوني لبطولات المنتخبات.

وكان ديلاني قد رحل عن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في سبتمبر إثر ادعاءات حول مخالفات مالية، وكذلك عملية اقتراض مثيرة للجدل، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وشغل ديلاني منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي بين عامي 2004 و2019 كما شغل منصب نائب الرئيس لأشهر قليلة.