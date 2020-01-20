رئيس الوزراء البريطاني: حان الوقت لشراكة جديدة مع إفريقيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن ترحيبه بالزعماء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، في العاصمة لندن.

وقال «جونسون»، في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، صباح الاثنين، إنه حان الوقت للقيام بعمل جديد والشراكة مع إفريقيا، وخاصة في ظل ما تشهده القارة الإفريقية من جهود عظيمة للنهوض بمجال الاستثمار بها.

وأضاف أنه خلال عمله لمدة عامين كوزير لخارجية بريطانيا زار العديد من الدول الإفريقية منها مصر وإثيوبيا وكينيا، وقابل العديد من الوزراء والسفراء، الذين أكدوا لهم وجود سباق محتدم بإفريقيا للنهوض بمجال الاستثمار.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.