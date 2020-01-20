مصرع صاحب مطعم في حريق نتيجة تسرب غاز بالغربية

اشتعلت النيران في محل فول وفلافل بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة به ما أدى إلى مصرع صاحبه في الحال.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة السنطة يفيد وصول "محمد .ا.م" البالغ من العمر 23 عاما مقيم بمنطقة سيجر التابعة لمدينة طنطا ومستأجر لمحل فلافل بمدينة السنطة جثة هامدة نتيجة اشتعال النيران بالمحل بسبب انبوبة البوتاجاز.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجاري العرض علي النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.