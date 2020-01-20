ترشيح ألبين كورتي رئيسا لوزراء كسوفو بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة

أصدر رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي، مرسومًا بترشيح زعيم حزب "فيتيفيندوسي" أو " تقرير المصير" اليساري، ألبين كورتي، رئيسًا للوزراء بعد أن جاء حزبه بالمرتبة الأولى خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت بالبلاد في السادس من شهر أكتوبر الماضي.



ونوه ثاتشي، في المرسوم الذي أصدره وأوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، إلى أن كورتي لديه 15 يومًا لتشكيل مجلس الوزراء الجديد قبل أن يوافق عليه البرلمان.



ومن جهته، قال كورتي - في رسالة مصورة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن حزبه "فيتيفيندوسي" لا يزال غير متفق مع حزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" اليميني المعتدل، لكنهما مستعدان لعقد "مزيدًا من المحادثات لإيجاد بديلًا مقبولا لكلا الحزبين".



وأضاف "نحن ملتزمون أمامكم جميعًا بالعودة إلى طاولة المفاوضات وألا نغادرها حتى نجد لغة مشتركة ونتوصل إلى اتفاق".



يأتي ترشيح رئيس البلاد لكورتي رئيسًا للوزراء بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على اجراء الانتخابات البرلمانية التي لم يفز خلالها أي حزب بأغلبية لتشكيل الحكومة.



وسيكون مجلس الوزراء الجديد في حاجة إلى أن يتضمن ممثلًا عن الأقلية العرقية من الصرب بالبلاد وفقًا لدستور كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008 واعترف بذلك أكثر من 100 دولة، ماعدا /بلجراد/.