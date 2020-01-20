 الإدعاء العام في كوسوفو يوجه تهما بالإرهاب لامرأة لانضمامها لداعش - بوابة الشروق
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الإدعاء العام في كوسوفو يوجه تهما بالإرهاب لامرأة لانضمامها لداعش

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 7:48 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 7:48 م
وجه الادعاء العام في كوسوفو اليوم الاثنين، تهما بالإرهاب إلى امرأة من أصل ألباني بدعوى انضمامها لجماعة إرهابية في سوريا.

وذكر بيان للإدعاء العام - أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن المدعي عليها، التي تم الإشارة إليها بالأحرف الأولى من اسمها فقط (ف.ب)، غادرت كوسوفو مع زوجها وطفليها في شهر سبتمبر عام 2014 ، حيث توجها إلى سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية ثم إلى تركيا عابرين الحدود إلى سوريا لكي ينضما إلى تنظيم داعش.

ولقي زوج المدعي عليها حتفه في سوريا في أبريل عام 2015 وظلت هي هناك حتى أبريل عام 2019 عندما تم ترحيلها من سوريا ضمن مجموعة تضم 110 مواطنا كوسوفيا.

وتواجه السيدة اتهاما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في نشاطاتها، وفي حال إدانتها ستواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

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