«الأعلى للإعلام» يؤكد رفضه غلق جريدة «التحرير»

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -اليوم الاثنين- رفضه لغلق جريدة "التحرير" في ضوء ما يتخذه مجلس إدارة شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع من إجراءات لتصفية الشركة.

وأوضح المجلس - في بيان - أنه إذ يعبر عن حرصه من واقع مسئولياته الدستورية والقانونية على حرية الصحافة وتهيئة المناخ المناسب للصحفيين لتأدية دورهم الوطني فإنه يؤكد رفضه غلق الجريدة، مناشدا الشركة العمل على حل المشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها بدلاً من الاندفاع نحو تصفية الشركة.

وأضاف أن تصفية الشركة يترتب عليه إهدار لحقوق الصحفيين الذين يؤكد المجلس حرصه على مساندتهم وعلى مصالحهم حتى لا يترتب على ذلك مشاكل أخرى لا مبرر لها.