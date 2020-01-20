جمعية حقوقية تتهم السلطات المغربية بإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالاعتداء على المهاجرين الأفارقة وبإساءة معاملتهم و احتجازهم في مخيمات غير قانونية شمال المغرب لا تراعي حقوقهم الأساسية ولا كرامتهم الإنسانية.

وكشف عمر ناجي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عن قيام السلطات المغربية باحتجاز مجموعة من المهاجرين في مخيم بويافار البعيد عن المدينة بثلاثين كيلومترا، واصفا المخيم بغير القانوني لكونه لا يخضع لمراقبة القضاء.

واتهم ناجي السلطات الإسبانية والمغربية بخرق القانون معا عندما سمحت الأولى لقوات الأمن المغربية بدخول الأراضي الإسبانية لاعتقال ما يناهز 35 مهاجرا ولاجئا اقتحموا معبر فرخانة الحدودي ودخلوا مدينة مليلية من أجل إعادتهم إلى مخيم أركمان(20 كيلومترا عن الناظور) الذي يعاني فيه الأفارقة ظروف إقامة صعبة.

ووصف ناجي سلوك السلطات المغربية بالانتقامي بسبب إقدامها على الإغارة على مخيمات المهاجرين في غابات منطقة الشمال وحرقها لأكواخهم المؤقتة المصنوعة من البلاستيك التي تقيهم البرد القارس و الأمطار دون مراعاة لظروف إقامتهم القاسية ولا تواجد النساءوالأطفال ضمنهم.

وأبدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور قلقه من الوضع الصحي للمهاجرين و اللاجئين الأفارقة الذين يعانون من سوء التغذية و غياب الأدوية و ظروف العيش الصعبة التي يواجهونها في مخيمات الاعتقال المغربية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.