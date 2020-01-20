وزير الدفاع السوداني يؤكد أزلية العلاقات مع إثيوبيا

أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع السوداني اليوم الاثنين على أزلية العلاقات السودانية الإثيوبية، مشيرا الى أهمية التعاون المشترك للاستفادة من موارد البلدين لتحقيق المصالح المشتركة .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية(سونا) اليوم أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السوداني بمكتبه في الخرطوم اليوم سفروا جادسو تدتشا السفير الإثيوبي بالسودان ،الذي أكد على أهمية الاستفادة من الأسواق المحلية بالإقليم في تسويق المنتجات.

وحسب الوكالة ، ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية جعل الحدود بين البلدين ذات طبيعة مرنة تحقق الأمن والاستقرار للمكونات السكانية والمجتمع المحلى بطرفي الحدود، مع الإسراع في تكوين القوات السودانية الإثيوبية المشتركة لمنع الجريمة العابرة والحفاظ على أمن المواطنين بالحدود ومحاربة عمليات التهريب المختلفة .

وأشاد الجانبان بمستوى التعاون على مستوى العلاقات القيادية والعسكرية، وأهمية استمرار الاجتماعات بين الفرق الحدودية بالبلدين لتنسيق الجهود الأمنية .

من جانبه، عبر السفير تدتشا على التزام إثيوبيا الكامل بالدعم السياسي للسودان، بما يؤمن الاستقرار السياسي بالداخل، وعلى المستوى الدولي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

واشاد تدتشا بالتعاون السوداني المستمر مع الجانب الإثيوبي لمعالجة مشكلات الحدود بالحوار والتعاون المثمر خاصة في الجانب الأمني.

واقتراح أن يكون التكامل الاقتصادي أحد الحلول لمعالجة المشكلات بما يرضى ويحقق مفاهيم المجتمع المحلى بالبلدين، داعيا إلى تعزيز عمل مفوضية الحدود المشتركة وتقوية العلاقات بالتنسيق الأمني على مستوى وزارتي الدفاع بالبلدين .