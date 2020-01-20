مسؤول ألماني: بيان ليبيا خطوة مهمة للغاية لعملية السلام

أشاد رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، بمؤتمر برلين بشأن ليبيا، معتبرا إياه إسهاما مهما من أجل عملية السلام الدولية.

وقال زودر، الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشريك في الائتلاف الحاكم، اليوم الاثنين في ميونخ: "من الممكن أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية إلى الأمام، ليس فقط لأوروبا، بل أيضا لألمانيا ولليبيا بالطبع".

كما أعرب زودر عن انبهاره باهتمام المستشارة أنجيلا ميركل بالقضية، مضيفا أن تهدئة الأوضاع في ليبيا تتضمن الكثير من التداخلات في قضايا الأمن والهجرة بالنسبة لألمانيا وأوروبا.

وذكر زودر أن ميركل تقوم "بدور وساطة مخلص للغاية"، مطالبا بعدم إثقال كاهل هذا الدور بمزيد من الأعباء، مضيفا أن المطلوب الآن هو التحلي بالصبر لتنفيذ بيان المؤتمر، وقال: "الأمر يدور حول الثقة، وهذا يحتاج إلى وقت".

ولم يعلق زودر عما إذا كان من الممكن أن يكون للجيش الألماني دور في ليبيا وطبيعة مثل هذا الدور، موضحا أن هذا السؤال غير مطروح حاليا.

وانتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.