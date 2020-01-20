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ذكرت هيئة الملاحة الدولية بتقريرها السنوي أن السواحل النيجيرية احتلت مركز أخطر منطقة للملاحة خلال عام 2019؛ إذ ارتفعت حوادث القرصنة بخليج غيني التابع لها بـ50% عن العام الذي سبقه.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" عن الهيئة تعليقها بأن ذلك القدر من حوادث القرصنة غير مسبوق وأنه يرجح وجود حوادث كثيرة لم يتم رصدها بعد.

وبحسب التقرير جرت 90% من حوادث الاختطاف الطواقم البحرية العالمية العام الماضي بخليج غيني فقط باختطاف 121 بحارا مقارنة بـ78 تم اختطافهم عام 2018 بنفس المنطقة.

وأشار التقرير لوقوع اختطاف أكثر من 60 بحارا بخليج غيني خلال الـ3 أشهر الماضية بـ3 حوادث مختلفة.

كما رصدت الهيئة وقوع 162 حادثة قرصنة بالعام المنصرم منها 130 حادثة اقتحام سفينة و17 حادثة محاولة اقتحام و11 إطلاق نار على سفن منها 10 بخليج غيني.

وبنفس التقرير أكدت الهيئة أن سواحل دولة الصومال التي أشتهرت سابقا بحوادث قرصنة شهيرة لم تشهد اعتداءا بحريا واحدا خلال العام المنصرم.