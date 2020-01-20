هشام بدر: رئاسة مصر المجموعة الإفريقية لمنظمات روما الثلاث تقديرا لدورها في دعم قضايا التغذية

تسلم السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما اليوم 20 يناير الجارى رئاسة المجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاثة، وذلك فى الاحتفال الذى عقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بعد انتهاء فترة رئاسة نيجيريا للمجموعة الأفريقية. وأوضح السفير هشام بدر فى كلمته أن رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية فى روما ستقوم بالبناء على النجاحات الكبيرة التى قامت بها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى والمبادرات العديدة التى طرحها السيد الرئيس خلال الرئاسة المصرية للاتحاد لدعم جهود التنمية الشاملة فى ربوع القارة الأفريقية لتلبية تطلعات وطموحات الشعوب الأفريقية، وأبدى استعداد مصر للتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى 2063.



عبر السفير بدر فى كلمته عن الشكر والتقدير لأعضاء المجموعة الأفريقية على ثقتهم واختيارهم لمصر لتولى مسئولية رئاسة المجموعة الأفريقية خلال عام 2020، وأضاف أن الرئاسة المصرية للمجموعة الأفريقية ستركز على إسماع الصوت الأفريقي فى مختلف المحافل الرسمية داخل منظمة الفاو ومنظمات روما الأخرى فى ضوء الخبرات الكبيرة التى تراكمت لدى مصر خلال رئاستها للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى عن القائمة الأفريقية خلال عام 2019 وحتى الآن، وبما يخدم أولويات ومصالح الدول الأفريقية.



تجدر الإشارة إلى أن اختيار مصر لتولى منصب رئاسة المجموعة الأفريقية عن إقليم شمال أفريقيا جاء اعترافاً بالدور الكبير الذى تقوم به مصر وبعثتها الدائمة لدى منظمات روما الثلاث فى الدفاع عن مصالح الدول الأفريقية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام فى كافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى والتغذية ومكافحة الجوع والفقر، وذلك اتصالاً بالرئاسة الحالية لمصر للمجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وكذا رئاسة مصر لمجموعة الـ77 فى روما خلال عام 2018.