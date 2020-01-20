اليونان تدشن مرصدا دائما للسياحة

تدشن وزارة السياحة اليونانية مرصدا وطنيا لتنمية السياحة المستدامة.

وقال وزير السياحة هاري ثيوهاريس -بعد توقيع اتفاقية لتدشين المشروع- إن وظيفة المرصد هو جمع المعلومات حول التأثير البيئي للسياحة في البلاد لوضع السياسات اللازمة لتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

وأشارت صفحات السفر اليونانية على شبكة الإنترنت، إلى أنه في الأشهر القادمة، ستطور مجموعة نظام المعلومات عن بيانات السياحة وتجمع البيانات عن اتجاهات السياحة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني والدولي، مما يسمح باتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن الترويج لليونان كمقصد سياحي.

وتقدم المجموعة اقتراحات وتوجيهات لتطوير أنظمة المعلومات لتسهيل تنمية السياحة المستدامة.