تخصيص مقر دائم للأنشطة الطلابية للوافدين بجامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، تخصيص مقر دائم للطلاب الوافدين بمبنى الأنشطة الطلابية، لدمجهم في العملية التعليمية ومع زملائهم الأخرين، وإتاحة ممارسة الأنشطة الطلابية لهم.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بالجامعة، والتي تضمنت "مركز تطوير التعليم، والبوابة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والدعم الفني، وقاعات التدريب، والمعامل ووحدة نظم المعلومات الإدارية".



وتابعت، رئيس جامعة قناة السويس، دورة بنوك الأسئلة التى ينظمها مركز القياس والتقويم لأعضاء هيئة التدريس، ضمن خطة الجامعة للنهوض بجودة التعليم وإنتاج المقررات الإلكترونية.