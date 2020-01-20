الرئيس النمساوي يدعو إلى الكفاح ضد كل أشكال العنصرية وكراهية الأجانب

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أهمية الكفاح ضد جميع أشكال كره الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس النمساوي، اليوم الإثنين، الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا لتكريمه بمناسبة بلوغه عمر الخامسة والسبعين وتقدمه بالاستقالة من منصبه إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.



وأوضح أن الكاردينال لعب دورا هاما في نشر المحبة والإخاء والتسامح بين كل الأديان في المجتمع النمساوي، كما عمل حثيثا على حماية الأخلاق، ودعم الأشخاص المحرومين اجتماعياً والمهمشين في مجتمعنا، كما يدعم الحوار والتعاون بين كل التيارات السياسية والطوائف في النمسا.



من جانبه ، شكر الكاردينال شونبورن الرئيس النمساوي على تقديره لرجال الدين وعلى تهنئته له ببلوغ عمر الخامسة والسبعين والذي يلزم بموجبه تقديم الاستقالة بحسب قوانين الفاتيكان.