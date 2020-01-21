إغلاق 9 عيادات ومعامل تحليل لمخالفتهم الاشترطات الصحية في بني سويف

شنت مديرية الصحة ببني سويف حملة مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات الخاصة بالمحافظة؛ لضبط المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، حرصًا علي تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث تم تشكيل لجنة من العلاج الحر بالمديرية للمرور على بعض المنشآت الخاصة داخل مركز بني سوي،ف والفشن جنوب المحافظة، حيث تم المرور علي إحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة، وتبين وجود بنك دم بالمستشفى غير مرخص وتم إغلاقه وعمل محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.



كما تم المرور على مركزي كلى صناعي بمركز بني سويف، ومركز طبي لجراحات النسا والتوليد، وتم رصد عدد من المخالفات داخل تلك المراكز وتوجهت اللجنة بإنذارهم لتفادي المخالفات خلال أسبوع من تاريخ الزيارة، فضلًا عن تنفيذ قرارات غلق 4عيادات خاصة، ومركز علاج طبيعي، و4 معامل تحاليل داخل مركز الفشن.



وشارك في الحملة فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية بمركزي بني سويف الفشن، حيث شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم، الدكتور شيماء سلامة، الدكتورة رباب أحمد شاكر، الدكتور عبد الله علي، والدكتور رجب فتح الباب.