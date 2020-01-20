حزب تقرير المصير بكوسوفو يشرع في تشكيل ائتلاف حاكم

أعلن ألبين كورتي زعيم المعارضة السابق في كوسوفو اليوم الاثنين أن الرئيس هاشم تقي سلمه التفويض الخاص بتشكيل حكومة، وذلك بعد شهور من إجراء الانتخابات في البلاد.



وحتى الآن لم يحقق كورتي، زعيم حزب تقرير المصير، نجاحا يذكر في مفاوضاته مع حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية المحافظة من أجل تشكيل ائتلاف. وبصدور التفويض يكون أمام كورتي 15 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي طبقا للدستور.



يذكر أن حزب تقرير المصير فاز بـ 29 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي مقابل 28 مقعدا لحزب رابطة كوسوفو الديمقراطية وذلك من أصل 120 مقعدا.



وليس لدى أي من الحزبين الرغبة في عقد شراكة مع تقي وحزبه الديمقراطي الذي تولى سدة الحكم لأكثر من 12 عاما.



يشار إلى أن كورتي قد وعد أن الحكومة التي يهدف إلى تشكيلها ستنقطع عن الفساد ومحاباة الأقارب في الوظائف مثلما كان الحال في عهد الحكومات السابقة.



لكن المفاوضات مع زعيم حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية عيسى مصطفى قد اكتنفها الجمود.



وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في من سيتولى الرئاسة عندما تنتهي فترة ولاية تقي عام 2021. وفي كوسوفو يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وليس بالانتخاب المباشر ، ولذا ربما يكون المنصب الرئاسي جزءا من اتفاق الائتلاف.



يذكر أن كوسوفو، وهي إقليم كان تابعا لصربيا في السابق يشكل فيه الألبان الغالبية ، واقعة تحت ضغط من أجل تحسين سيادة القانون وإحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق مع بلجراد لكي تواصل كفاحها من أجل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.