نيويورك تايمز تعلن تأييد مرشحتين محتملتين في الانتخابات الأمريكية 2020

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أيدت صحيفة نيويورك تايمز بكل قوتها كل من إليزابيث وارين وإيمي كلوبشر كمرشحتين ديمقراطيتين محتملتين في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 .

وأفاد مجلس التحرير في بيان لتوضيح اختياره لدعم المرشحتين: "كلا النموذجين الراديكالي والواقعي يستحقان دراسة جادة".

وسوف يخوض أي مرشح يختاره الحزب الديمقراطي المنافسة أمام المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر.

وكتب المجلس: "أي أمل في استعادة الوحدة في البلاد سوف يتطلب الاعتدال والرغبة في التفاهم ودعم الكثير من الفئات السكانية التي تشكل الائتلاف الديمقراطي".

وتمت الإشادة بعضوتي مجلس الشيوخ باعتبارهما: "تفيان بالمعايير" الخاصة بتوجهيهما في الحزب - وارين في اليسار وكلوبشر في الوسط.

وأمضى مجلس إدارة نيويورك تايمز المكون من 15 عضوا، المنفصل عن غرفة الأخبار في الصحيفة، أكثر من 12 ساعة في الاجتماع مع تسعة مرشحين محتملين لاتخاذ القرار. وفي عام 2016، كانت الصحيفة تؤيد هيلاري كلينتون.

ويأتي الإعلان قبل مؤتمر ولاية أيوا في 3 فبراير - وهي أول ولاية تختار مرشحها لمنافسة ترامب.