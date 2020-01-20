شركة «بي ايه إي سيستمز» البريطانية توافق على شراء أنظمة لاسلكية من شركتين أمريكيتين

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أعلنت شركة "بي ايه إي سيستمز" البريطانية المختصة بالصناعات الجوية والدفاعية -اليوم الاثنين- أنها وافقت على شراء أنظمة عسكرية لاسلكية وأخرى لتحديد المواقع "جي بي اس" من شركتين أمريكيتين مقابل 2ر2 مليون دولار.

وقالت الشركة البريطانية، أنها وافقت على دفع 925ر1 مليار دولار مقابل الحصول على خدمات من شركة كولينز ايروسبيس العسكرية الخاصة بأنظمة التموضع العالمية، ومبلغ 275 مليون دولار لشركة رايثيون ايربور مقابل الحصول على أنظمة أجهزة لاسلكية تكتيكية محمولة جوا.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن طلبات الشراء هذه متوقفة على استكمال اندماج شركتي رايثيون ويونايتد تكنولوجي كوربريشن.

وأوضحت الشركة البريطانية" إن طلبات الشراء هذه تمثل فرصة نادرة لإضافة أنظمة تكنولوجية عالية الجودة لقطاعنا الخاص بالأنظمة الإلكترونية".