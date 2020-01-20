ثروات 22 رجلا فقط تفوق كل ما تملكه جميع سيدات إفريقيا

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أفادت دراسة منشورة يوم الاثنين بأن أغنى 22 رجلا حول العالم لديهم ثروات تفوق كل مدخرات 325 مليون سيدة إفريقية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دراسة لأوكسفام مقدمة للنشرة الاقتصادية بدافوس، أن النساء والفتيات حول العالم وفرن للاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم 10.8 ترليون دولار خلال 12 مليار ساعة من العمل ذي المقابل الضعيف ولكن ما حققته النساء للاقتصاد العالمى يفوق ما تجلبه الصناعات التكنولوجية جميعها من الأموال.

وأضافت أوكسفام أن ثلاثة أرباع العمل غير المأجور حول العالم تقوم به النساء اللاتي لا يُقدر جهدهن الذى تستفيد منه الحكومات وكبار الشركات.

وفي تعليق له أمام اجتماع دافوس قال المدير التنفيذى لأوكسفام دانى سريسكندريجا: "حينما يجمع 22 رجلا أموال تفوق جميع ما جمعته نساء إفريقيا فهذا يدل على كم هو الاقتصاد العالمى ذكورى ومتحيز".

وأضاف داني: "إذا كانت القمة تهدف حقا لتفعيل العدالة ومحاربة الفقر فعليها دعم الاستثمار بالمجالات الخدمية التى تحسن حياة الفقراء وبجانب ذلك محاربة التمييز بالاقتصاد العالمى الذى ساهم بتأخر المرأة حول العالم".

وعبر تقرير أوكسفام عن تراجع التقاسم العادل للثروات ببعض البلدان الكبيرة نتيجة سياسات رؤسائها وتحديدا أمريكا برئاسة دونالد ترامب والبرازيل برئاسة جايير بولسنارو وكلا الشخصين سعيا لاستثناء كبار رجال الأعمال من دفع الضرائب.

وقالت كيتى شاكربورد من أوكسفام بخطاب لها إنه على الأغنياء دفع نصيبهم من الضرائب بعدالة وليس التهرب منها أو دفع القليل على عكس البقية.

وأضافت كيتى إنه إذا تم أخذ 0.5% ضريبة على ثروة 1% من أغنياء العالم فقط فذلك سيوفر 117 مليون موظف صحة وتعليم ورعاية للمسنين حول العالم.

وبحسب التقرير فإن عدد المحتاجين للرعاية الصحية والتعليم مقدر له أن يرتفع من 200 مليون حول العالم عام 2015 لملياري وثلث بحلول عام 2030 وبالرغم من ذلك فلا تزيد الحكومات ضرائبها على الأغنياء ولكن ترفع الضرائب على الفقراء.

ويتابع التقرير إن أزمة المناخ رفعت من قدر الاحتياج لدى الفقراء حول العاالم بواقع مليارى شخص وتسوء الحالة أكثر بالنسبة للنساء الاتى يحتجن للترحال مسافات طويلة لجلب الماء خلال موجات الجفاف.

ويقول بيفيرلى سكيجز عالم الاجتماع البريطانى تعليقا علي الدراسة الجديدة: "اعتاد النسويات قول إن المرأة تساوى نصف المجتمع ولكن الآن معظم النساء يملكن فقط ما يملكه عدد قليل من الرجال الأثرياء".