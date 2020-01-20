«السكك الحديدية» بفرنسا: القطارات السريعة عادت اليوم لتقديم كامل خدماتها

أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية في فرنسا، أن القطارات السريعة قد عادت اليوم الاثنين لتقديم كامل خدماتها، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الإضراب الذي بدأ في الخامس من ديسمبر الماضي، ضد خطة الحكومة لتعديل نظام التقاعد في البلاد.



كما أوشك مترو باريس على تقديم خدماته المعتادة، باستثناء خط واحد من خطوطه، وذلك بعد أن أعلنت أكبر نقابة عمالية في فرنسا عن تحولها من الاضراب إلى "اتباع إجراء آخر" لم تحدده.



وكانت وسائل النقل العام في العاصمة قد تعطلت بصورة كبيرة منذ مطلع ديسمبر، حيث يعد موظفوها من بين أكبر الخاسرين من الإصلاحات التي من شأنها أن تقضي تدريجيا على حقهم في التقاعد عند سن 52 أو 57 عاما.



وكان لوران ديبالي، زعيم نقابة سائقي المترو، قال لصحيفة "لو باريزيان" أمس الاول السبت، إن الموظفين بحاجة إلى "إعادة شحن بطارياتهم" بعد الإضراب الطويل.



ولكنه قال إنهم سيشاركون في الاحتجاجات المقررة يوم الجمعة.



واحتشد المتظاهرون في دونكيرك اليوم الاثنين للتظاهر، في الوقت الذي كان فيه الرئيس إيمانويل ماكرون في المدينة الواقعة في شمال البلاد، بحسب ما ذكرته محطة "فرانس 3" التليفزيونية.