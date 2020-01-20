الخطوط الجوية الجنوب إفريقية تواصل عملها في ظل مساعي من الحكومة لتمويلها

قالت شركة الخطوط الجوية الجنوب إفريقية "ساوث أفريكان ايروايز" إن رحلاتها تعمل بشكل طبيعي فيما تبحث الحكومة عن سبل توفير تمويل بقيمة 2 مليار راند (138 مليون دولار) لشركة الطيران الوطنية المتعثرة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة قولها في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين إنه في حين ربما تكون هناك "تعديلات في جدول الرحلات" في المستقبل، سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التغييرات عندما يتم الانتهاء منها. وتخضع الشركة لحماية من الإفلاس منذ الشهر الماضي.



ووافق المقرضون في ديسمبر على تقديم 2 مليار راند لتمويل شرطة الطيران من أجل الاستمرار في العمل، بينما أعلنت الحكومة التزامها بتوفير مبلغ مماثل من خلال الخزينة العامة للدولة، إلا أنها لم تقدم المبلغ بعد.



وقالت حكومة الرئيس سيريل رامافوسا في مطلع الأسبوع إنها تواصل العمل لبناء "شركة طيران حديثة أعيدت هيكلتها".



وذكرت صحيفة "بيزنس داي" اليوم الاثنين إنه جرى تمديد مهلة انتهت أمس الأحد لتوفير التمويل بعد تعهد وزارة المشروعات العامة بالاستمرار في محاولة إقناع الخزينة بتقديم المبلغ.