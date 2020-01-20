جامعة سوهاج تسعى لتوفير ألف فرصة عمل لخريجيها بالتعاون مع «مصر لتأمينات الحياة»

اجتمع أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع محمد مصطفى عبد العال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة؛ لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لتوفير ألف فرصة عمل جديدة للخريجين بالجهاز الإنتاجي بالشركة.

وقال عزيز إن الجامعة تحرص باستمرار على التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات للمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل حقيقية أمام شباب الخريجين من الجنسين، لمواجهة البطالة في مختلف القطاعات، وذلك لتوفير مستقبل أفضل بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية.

وأوضح مصطفى عبد العال أن هذا البروتوكول جاء ضمن مبادرة «أولاد بلدنا» للمساهمة في تعيين وتدريب شباب الخريجين، مشيراً إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، والرائدة في مجال التأمينات على الحياة، مؤكدًا دور الشركة الاجتماعي في توفير فرص عمل وتأهيل مجموعة أخرى من الشباب والخرجين للعمل، وهذا ما تسعى إليه الشركة من خلال تعاونها مع جامعة سوهاج.

حضر الاجتماع كلاً من عادل عبد الستار مدير عام الإدارة العامة للخدمات وشئون المقار بالشركة، بسام حجازي وأسامة عبد الروؤف مديري الشركة بفرع سوهاج، وشمس الدين عبد الحافظ مدير التسويق.