لافروف يجتمع مع ممثلي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث تعزيز التعاون

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمناقشة خطوات تعزيز التعاون بينهم.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان -نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "الأطراف ناقشوا خطوات تعزيز التعاون الشامل أثناء رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2020".



وأضافت الوزارة أن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا أيضا وجهات النظر حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية التي تحظى اهتمام أعضاء المنظمة".



وحضر الاجتماع أيضًا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، ورئيس هيئة أركان المنظمة أناتولي سيدوروف.