موسيقى ورقص وعروض في الشارع: حان وقت الكرنفال في تنريفي

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة عروض مهيبة وحفلات صاخبة في كرنفال لاتيني، فإن ريو دي جانيرو ليست خيارك الوحيد.

تستعد جزيرة تنريفي، كبرى جزر الكناري، حاليا لأحد أكبر وأقدم الاحتفالات الكرنفالية اللاتينية في العالم، وهو تقليد محلي يعود إلى قرون من الزمن.

ويتوجه نحو ربع مليون شخص إلى شوارع مدينة سانتا كروز دي تنريفي لمشاهدة عدد لا يحصى من عروض الرقص والموسيقيين في الشوارع، والتي يقول المنظمون إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد احتفالات ريو دي جانيرو عندما يتعلق الأمر بالكرنفال.

وعلى عكس معظم أجزاء أوروبا، التي تحتفل بالكرنفال في هذا الوقت من العام وسط برد الشتاء، تتمتع تنريفي أيضا بمناخ أكثر ملاءمة للاحتفالات الخارجية.

وفي السنوات الأخيرة، سعى المنظمون إلى جعل الاحتفالات أكثر ملاءمة للعائلات، عبر تنظيم فعاليات كرنفالية نهارية للأشخاص من جميع الأعمار.

وتستمر احتفالات هذا العام من 24 يناير إلى أول مارس. ويكون الحدث البارز هو تتويج ملكة الكرنفال، وفقا لهيئة تنشيط السياحة في جزر الكناري.

ووفقا لمسؤولي السياحة، يعود تاريخ كرنفال سانتا كروز دي تنريفي إلى القرن الـ15 الميلادي، عندما تم نقل الثقافة إلى الجزيرة في أعقاب الغزو الإسباني في عام 1492.