تقرير بريطاني: لندن تسعى لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية

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أكد تقرير بريطانى أن لندن تسعى إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية فى إطار جهودها الرامية إلى دفع الاستثمارات بالقارة الأفريقية من خلال إتاحة الفرصة لتلك الدول للاستفادة من الابتكارات والخبرة البريطانية.

وأشار التقرير - الذى أعدته وزارتا التنمية الدولية والتجارة الخارجية البريطانيتين وصدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تعقد اليوم - إلى أن برامج الوزارتين ستدعم الطاقة النظيفة والشبكات الرقمية والوظائف وفرص الأعمال للمرأة وتحسين البنية التحتية بالقارة الأفريقية .

وأوضح أن الشركات البريطانية وقعت مع الدول الأفريقية اتفاقيات تجارية بقيمة 5ر6 مليار جنيه استرلينى لتوفير الوظائف وتعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالى والاستثمارات بأفريقيا، منوها بأن اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات سوف توقع على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية لحشد استثمارات القطاع الخاص البريطانى بالقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن 8 دول أفريقية جاءت فى قائمة أسرع 15 اقتصادا فى العالم، موضحا أنه يوجد طلب متزايد بالقارة الأفريقية على الاستثمارات المستدامة والخلاقة والنظيفة.

وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام 2022 من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.

ووفقا لوزارة التجارة الدولية البريطانية ينتشر عدد كبير من المستثمرين البريطانيين بأفريقيا ويتمتعون باحترام من جانب الدول التى يتواجدون فيها لتميز استثماراتهم ومساهماتهم الفعالة فى نقل التكنولوجيا والابتكار، والتزامهم القوى بالعمل مع حكومات تلك الدول الأفريقية.

كانت بريطانيا قد أعلنت فى أغسطس 2018 عن برنامج استثمار جديد لأفريقيا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني .