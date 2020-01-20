بنجلاديش: الحكم بإعدام 5 ضباط سابقين أدينوا بقتل 24 من أنصار المعارضة

قضت محكمة في بنجلادش بإعدام خمسة من مسؤولي الشرطة السابقين؛ لإطلاقهم النار على موكب زعيمة المعارضة آنذاك الشيخة حسينة قبل نحو 31 عامًا، مما أسفر عن مقتل 24 من أنصارها خلال مظاهرة مناهضة للحكومة.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أن هيئة الادعاء العام أكدت أن الهدف كان قتل حسينة - التي تتولى حاليًا رئاسة الحكومة - لكن أنصارها شكلوا درعًا بشريًا وأحاطوا بها عندما بدأ إطلاق النار.

وأضاف المدعون أنه عقب الحادث الذي وقع عام 1988، تم نقل الجثث إلى محرقة محلية وحرقها بغض النظر عن الهويات الدينية، ودون إعطاء أسر الضحايا أية فرصة لإلقاء النظرة الأخيرة على ذويهم.

يُشار إلى أن بنجلادش قد مرت بالعديد من الاضطرابات السياسية منذ استقلالها عن باكستان في عام 1971، والتي شملت القتل والانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة.