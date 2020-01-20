 يقترب من إعلان جاهزيته.. الأهلي يعلن تحسن حالة رمضان صبحي - بوابة الشروق
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يقترب من إعلان جاهزيته.. الأهلي يعلن تحسن حالة رمضان صبحي

محمود باهي
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:21 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:21 م

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الطبي أن اللاعب يخطو خطوات جيدة جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أنه يقترب تدريجيا من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وأوضح أن اللاعب يستكمل في الوقت الحالي برنامجه العلاجي والتأهيلي في «الجيم» والملعب، على أن تشهد الأيام المقبلة خوض تدريبات الكرة بشكل خفيف، وبعدها تبدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان على جاهزيته التامة.


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