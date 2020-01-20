كشف استطلاع للرأي بين أبرز مديري الشركات الألمان على مستوى العالم، عن تراجع هائل في مستوى التفاؤل بين هذه القيادات، وذلك لعدة أسباب، على رأسها النزاعات التجارية على مستوى العالم، إضافة لهجمات القرصنة الإلكترونية.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة PwC للخدمات الاستشارية، فإن نحو ثلثي القيادات الألمانية (68%) التي شملها الاستطلاع يتوقعون تراجع نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني ارتفاع عدد المتشككين في فرص تحقيق نمو اقتصادي بواقع أكثر من الضعف، حيث كان 29% (فقط) من قيادات القيادات الذين شملهم الاستطلاع العام الماضي يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أصبح 20% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع يراهنون على تحسن النمو الاقتصادي، مقابل 38% العام الماضي.

وقال أولريش شتورك، المتحدث باسم إدارة شركة PwC في ألمانيا، إن النزاعات التجارية والقضايا التي لم تحسم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمثل عوامل ارتباك لدى الشركات وتنطوي على آثار مباشرة على الاقتصاد العالمي".

غير أن شتورك أشار في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة التفاؤل بين مديري الشركات مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة فيما يتعلق بشركتهم نفسها، وقال إن الكثير من الشركات بصدد تنفيذ مشاريع تحولية من شأنها أن تعود عليها بأرباح على المدى المتوسط والبعيد.

وحسب الاستطلاع، فإن أكثر من نصف القائمين على الشركات على مستوى العالم (53%) يتوقعون ترديا في الوضع الاقتصادي، على المدى القصير، مقارنة بـ 29% العام الماضي، في حين انخفض وبشكل واضح مستوى التفاؤل والأمل في حدوث تحسن، من 42 إلى 22%.

وأشار مديرو الشركات الذين شملهم الاستطلاع إلى وجود تهديدات أخرى على الاقتصاد العالمي تتمثل في الحمائية وآثار التغير المناخي والمخاوف من الأضرار البيئية.

استطلع معدو الاستبيان آراء 1581 مديرا بارزا من 83 دولة.