بنك ألماني لإعادة الإعمار يدافع عن تمويل مشروع في أنجولا

دافع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني التابع للدولة عن تمويل أحد المشاريع في أنجولا، وذلك ردا على تقارير إعلامية انتقدت هذا التمويل.



وقال البنك اليوم الاثنين إن هذا الدعم المالي وجه لتمويل تصدير خطوط إنتاج ذات صلة بتصنيع الجعة والمشروبات، من إنتاج شركة كرونيس الألمانية المساهمة، وذلك بالتعاون مع بنك الإدخار والائتمان الأنجولي.



وأوضح البنك أنه يحدد شركاءه على أساس مدى التزامهم بلوائح قانون مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات هذا القانون، "وبناء على هذه المراجعة لم يتبين لنا وجود ما يمنع هذا التمويل".



وكانت قناتا NDR، وWDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية قد أعلنت أنها قامت بتقييم مستندات بشأن صفقات المستثمرة الأنجولية، إيزابيل دوس سانتوس، وذلك بعد إصدار محكمة في أنجولا حكما أواخر عام 2019 بتجميد ممتلكات نجلة الرئيس الأنجولي السابق، خوسيه ادواردو دوس سانتوس، بسبب اتهامات بالفساد.



وحسب التقارير فإن القضاء الأنجولي صادر حصص المستثمرة في شركة سوديبا للمشروبات.



وأثبتت الوثائق أن شركة سوديبا حصلت على قرض من البنك الألماني التابع للدولة.



تابع البنك الألماني: "استطعنا أن نتثبت من أن البنك الانجولي ، كأكبر بنك تجاري في أنجولا، يطبق خلال عمليات تحويل الأموال، المعايير الدولية المستخدمة في مراجعة الالتزامات المالية للجهات المعنية".



وأشار البنك الألماني إلى أن الصفقة مثار الجدل أبرمت عام 2015.



وقالت شركة كرونيس الألمانية المتخصصة في صناعة خطوط تعبئة وتعليب المشروبات ، ردا على التقارير الإعلامية، أنها تدرس أي صفقة قبل إبرامها، وأن المراجعة التي تمت آنذاك للصفقة المشار إليها لم تسفر عن أي شكوك ضد الصفقة.



وأوضحت الشركة الألمانية أنها تعاملت مع مفوضين من قبل شركة سوديبا، "ولم تكن هناك امرأة باسم دوس سانتوس معروفة لدينا آنذاك".