صربيا وكوسوفو توقعان اتفاقا لاستئناف الطيران التجاري بينهما

وقعت صربيا وكوسوفو، اليوم الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين اتفاقا لاستئناف الطيران التجاري بين البلدين للمساعدة في تحسين الروابط الاقتصادية بينهما.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت سي اوبراين، الذي حضر التوقيع بالسفارة الأمريكية ببرلين - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - الاتفاق بأنه "حدث تاريخي"، والرحلات الجوية التجارية بأنها "شريان الحياة للاقتصاد الحديث".

وأوضح أن الرحلات الجوية منقطعة بين صربيا وكوسوفو منذ 21 عاما، مشيرا إلى أن الرحلة البرية من بلجراد إلى بريشتينا تستغرق 5 ساعات، فيما ستستغرق الرحلة الجوية 25 دقيقة فقط.. مضيفا أن شركة "يورو وينجز" للطيران الاقتصادي التابعة لشركة "لوفتهانزا" ستقوم بتشغيل الخط الجوي.

يذكر أن العلاقات متوترة بين صربيا وكوسوفو منذ حرب عامي 1998 و1999، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وشردت مليون آخرين.. ولاتزال صربيا تعد كوسوفو جزءا من أراضيها رغم اعتراف قرابة 100 دولة باستقلالها، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.