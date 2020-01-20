فريق طبي في الصين يؤكد إمكانية إنتقال فيروس كورونا من شخص لآخر

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أكد فريق خبراء رفيع المستوى من مفوضية الصحة الوطنية في الصين إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.