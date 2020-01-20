فريق طبي في الصين يؤكد إمكانية إنتقال فيروس كورونا من شخص لآخر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فريق خبراء رفيع المستوى من مفوضية الصحة الوطنية في الصين إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.