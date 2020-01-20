 فريق طبي في الصين يؤكد إمكانية إنتقال فيروس كورونا من شخص لآخر - بوابة الشروق
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فريق طبي في الصين يؤكد إمكانية إنتقال فيروس كورونا من شخص لآخر

د ب أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 6:22 م

أكد فريق خبراء رفيع المستوى من مفوضية الصحة الوطنية في الصين إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

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