بلومبرج: دعوات لاستخدام وقود يخفض انبعاثات الكربون في الطائرات الخاصة المتجهة لمنتدى دافوس

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه سيكون بإمكان الطائرات الخاصة التي تتجه إلى دافوس هذا الأسبوع ملء خزاناتها بالوقود المخصص لخفض انبعاثات الكربون، وذلك في ظل سعي هذا المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تعزيز معايير الحفاظ على البيئة.

ووفقا لبيان صدر اليوم الاثنين عن تحالف يضم ممثلين لشركات تشغيل رحلات تجارية وشركات مصنعة للطائرات وموردو وقود، فإن سيتم توفير ما يطلق عليه وقود الطيران المستدام بمطار زيورخ.

وذكر بيان التحالف أن استخدام هذا الوقود المستدام الممزوج بنسبة 30 بالمئة من وقود الطائرات التقليدي يمكن أن يخفض نسبة انبعاثات الكربون بنحو 18 بالمئة لكل رحلة طيران تقطع مسافة ألف ميل بحري.

وأصبح استخدام الطائرات الخاصة مثار جدلا بالنسبة لحركة الطيران التقليدية، حيث تواجه النخبة العالمية المجتمعة في هذا الحدث العالمي انتقادات بسبب تجنبهم للرحلات الجوية التجارية واستخدامهم لمثل هذه الطائرات الخاصة التي تطلق انبعاثات كربونية.

وتشير بلومبرج إلى أن الترويج لأنواع الوقود البديلة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط المتزايدة على صناعة الطيران ، حيث ينظر الاتحاد الأوروبي في إنهاء الإعفاءات الضريبية للوقود النفاث.

وزادت انبعاثات الكربون من الطيران الدولي بأكثر من الضعف منذ عام 1990، حيث تقول الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يصبح قطاع صناعة الطائرات أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال ثلاثة عقود.