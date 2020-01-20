كولومبيا والولايات المتحدة تكثفان الضغط على فنزويلا وتطالبان باستعادة الديمقراطية

دعت كولومبيا والولايات المتحدة المجتمع الدولي اليوم الاثنين إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والدفع في اتجاه إجراء انتخابات شفافة في البلاد بأسرع وقت ممكن.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بوجوتا، حيث كان يحضر مؤتمرا إقليميا حول مكافحة الإرهاب، إنه ينبغي على فنزويلا استعادة ديمقراطيتها وإنهاء حكم مادورو، الذي أدت سياساته إلى فرار ملايين الفنزويليين إلى الخارج.



كما اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوك فنزويلا بتمويل الأنشطة الإرهابية - في إشارة إلى ما يزعم عن استضافة مادورو لرجال حرب العصابات الكولومبيين، وأطلق "نداء عاجلا" من أجل إجراء انتخابات"حرة وذات مصداقية" .



وحضر المؤتمر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نال اعتراف أكثر من 20 دولة به كرئيس مؤقت للبلاد، ومن المقرر أن يجري محادثات مع بومبيو بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الفنزويلية والكولومبية.



وعقد مؤتمر مكافحة الإرهاب في أكاديمية للشرطة في بوجوتا حيث أسفر تفجير من تدبير جيش التحرير الوطني الكولومبي عن مقتل 22 طالبا قبل عام.