السيسي: القمة البريطانية الإفريقية تساند جهودنا لتنمية القارة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في أعمال القمة البريطانية الإفريقية، المنعقدة في لندن.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، صباح الاثنين، إن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي، لمساندة جهود القارة الإفريقية الرامية لتحقيق تطلعات شعوبها.

وأعرب عن تقديره لمبادرة المملكة المتحدة الهادفة لدعم مساعي إفريقيا لتحقيق الأهداف التنموية التي تم التوافق عليها في أجندة 2063.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.