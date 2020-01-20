سيرينا ويليامز تتطلع لمواصلة التطور عبر مشوارها في أستراليا المفتوحة

أبدت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز سعادة بالغة بالفوز الذي حققته على الروسية أنستازيا بوتابوفا 6 / صفر و6/ 3 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، مؤكدة أنها تتطلع للمزيد من التطور عبر البطولة.

واحتاجت سيرينا /38 عاما/ المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة سبع مرات، إلى أقل من ساعة واحدة للتغلب على منافستها الروسية البالغة من العمر 18 عاما، وقد استغرقت المجموعة الأولى 19 دقيقة فقط.

وقالت سيرينا التي تتطلع إلى التتويج باللقب رقم 24 لها في بطولات جراتند سلام :"أشعر بأنني قدمت بداية رائعة، لعبت بقوة حقا في المجموعة الأولى، وبعدها بنيت على هذه البداية... أشعر بأنه لا يزال بإمكاني التطور أكثر خلال هذه البطولة."

كذلك أبدت النجمة اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب، سعادته بالفوز الذي حققته اليوم في الدور الأول على التشيكية ماري بوزكوفا 6 / 2 و6 / 4 في مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وقالت أوساكا عقب المباراة "بالتأكيد، كان من الصعب بالنسبة لي السيطرة على توتر البداية. لكنني سعيدة حقا بأنني حسمت المباراة بمجموعتين."