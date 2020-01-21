 وسائل إعلام عراقية: سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد - بوابة الشروق
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وسائل إعلام عراقية: سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 11:32 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 11:32 م

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخصراء في بغداد.


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