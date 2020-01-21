وسائل إعلام عراقية: سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

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أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخصراء في بغداد.