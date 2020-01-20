وزير الإسكان يستعرض مُخطط مشروع تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.

وقال الوزير، فى بيان الوزارة اليوم، إنه تم خلال اجتماعهما التنسيقى الثانى، استعراض المخطط المقترح للتطوير، نتائج الدراسة المرورية للمنطقة المحيطة بالمشروع، أماكن انتظار السيارات، ونتائج الدراسة الاقتصادية، مشدداً على مراعاة الإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم عرض المخطط المقترح على جميع الأطراف المعنية بالمشروع، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائى، لتنفيذ هذا المشروع الهام، الذى يلقى اهتماماً من القيادة السياسية.