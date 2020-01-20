يحل اليوم - 20 يناير، ذكرى تنصيب الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب وجيمي كارتر، ورغم أن الفارق بين تاريخ تنصيبهما يبلغ 40 عامًا، إذ تم تنصيب كارتر في 20 يناير 1977، ونصب ترامب في 20 يناير 2017 .

ولكن هذا الفاصل الزمني الكبير لم يمنع من أن تكون هناك مواقف وعلاقة ربطت بين ترامب وكارتر.

ومع ذكرى تنصيبهما، نتذكر أبرز تلك المواقف التي تنوعت بين الإعجاب والهجوم في التقرير التالي:

- حضر تنصيبه ثم سخر منه في محاضرة !

حضور الرؤساء السابقين للولايات المتحدة لحفل تنصيب الرئيس الجديد، هو تقليد وعرف ثابت في الولايات المتحدة، لذلك في 20 يناير2017 حضر الرئيس الأسبق جيمي كارتر، حفل تنصيب دونالد ترامب، ولكن في خطاب ألقاه كارتر بإحدى جامعات فيرجينيا، قال مبتسمًا إن الحشد الذي يستمع إليه يفوق الحشد الذي شارك في حفل تنصيب دونالد ترامب مطلع العام 2017.

ورغم أن كارتر كان يقصد المزاح فقط، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من المتحدث الرسمي للبيت الأبيض مارك سبايسر الرد على هذا التشكيك!

- وصفه بمدمر آفاق السلام بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل!

في ديسمبر 2017 أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتراف بلاده بشكل كامل بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وأنه سيبدأ فوراً في إجراءات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، وهو ما تم بالفعل في مايو 2018.

وأجرت مجلة "نيويورك تايمز" مقبلة مع الرئيس كارتر في أبريل 2018، وبسؤاله عن موقفه من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال كلارتر إن ترامب دمر كل آفاق السلام وما فعله أضر كثيرا بموقف الوساطة الذي اتبعته الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن !

وفي رد على سؤال ما إذا كانت وساطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين قد تنجح قال كارتر: "لا ثقة كبيرة لدي في قدرة كوشنر على تحقيق السلام، أعتقد أنه قد يحقق بعض التقدم بخصوص العملية..آمل ذلك"، موضحاً أن نقل السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب دمر كل شيء يخص السلام.

- معارضة لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران!

في مقابلة تلفيزيونية لكارتر مع CNN الأمريكية في مايو 2018، وبعد أيام من انسحاب ترامب من اتفاق النووي مع إيران، قال كارتر: "عندما يوقع رئيس أمريكي على اتفاق فإن ذلك ينبغي أن يكون ملزما على جميع من يخلفه بالرئاسة، إلا في حال تغير الوضع بصورة دراماتيكية".

وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يرسل رسالة إلى كوريا الشمالية مفادها أنه عندما توقع الولايات المتحدة على اتفاقية فإنها قد تلتزم بها وقد لا تفعل".

- إعجاب به لعدم دخوله مواجهة عسكرية في الخليج!َ

بعد الهجمات التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، أبدى الرئيس الأسبق جيمي كارتر، في كلمة ألقاها بقاعة كارتر بأتلانتا، أنه معجب بالرئيس دونالد ترامب لعدم دخوله في مواجهة عسكرية ضد إيران بعد الحادث، معبرا عن أمله في توصل أمريكا إلى وسائل دبلوماسية لحل المسائل بين السعودية وإيران!.

- تشكيك في شرعية ترامب !

في يونيو الماضي، نشرت صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية، أكثر التصريحات عنفا التي وجهها كارتر ضد ترامب، وهو تصريحه بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب في منصبه غير شرعي، وأنه يعتقد أنه إذا ما فُتح تحقيق شامل حول التدخل الروسي، سيكشف عن أن ترامب لم يفز حقًا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2016.

- ترحّب بإجراءات عزله التي بدأها الكونجرس الأمريكي!

في أكتوبر من العام الماضي، ومع تداول أخبار بتورط الرئيس الأمريكي في فضيحة أطلق عليها "أوكرانيا جيت" إشارة إلى طلب الرئيس الأمريكي من رئيس أوكرانيا، أن يفتح تحقيقات مع نجل جون بايدن المرشح المتوقع للرئاسة الأمريكية المقبلة، مع تلويح ترامب بقطع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حال رفض الرئيس الأوكراني.

كان لذلك صدى واسع داخل أروقة الكونجرس الأمريكي وبخاصة من الخصوم الديموقراطيين، والذين تبنوا بقيادة نانسي بيلوسي إصدار لائحة اتهام للرئيس تمهيدا لإجراء محاكمة داخل مجلس الشيوخ.

وتعليقا على تلك الإجراءات، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن سعادته البالغة بمضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقل موقع "بريتبارت" الأمريكي في 8 أكتوبر 2019، عن كارتر قوله: "إنني ديمقراطي. لذلك، كما تعلمون، فأنا أشعر إلى حد كبير بما يشعر به أعضاء الحزب الديمقراطي، لكنني اعتقد أننا مازلنا في حاجة إلى التأكد من الحقائق بمنتهى الدقة".