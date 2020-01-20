 المحكمة العليا في العراق لم تصدر قرارا بشأن التواجد الأجنبي في البلاد - بوابة الشروق
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المحكمة العليا في العراق لم تصدر قرارا بشأن التواجد الأجنبي في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 3:04 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 3:04 م

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين إنها لم تصدر أي قرار بخصوص بقاء أو خروج القوات الأجنبية من العراق.

وأكد المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك - في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج ، أو بقاء القوات الأجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في الخامس من يناير الجاري، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ، وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي " أبو مهدي المهندس.


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