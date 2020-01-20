المحكمة العليا في العراق لم تصدر قرارا بشأن التواجد الأجنبي في البلاد

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين إنها لم تصدر أي قرار بخصوص بقاء أو خروج القوات الأجنبية من العراق.

وأكد المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك - في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج ، أو بقاء القوات الأجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في الخامس من يناير الجاري، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ، وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي " أبو مهدي المهندس.