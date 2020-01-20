محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الغطاس

هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بمناسبة احتفالات عيد الغطاس، وذلك خلال حفل التهنئة الذي أقيم بالكنيسة المرقسية.



وحضر الاحتفال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء هشام نصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية.



وأعرب المحافظ عن سعادته وأهل الإسكندرية بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالإسكندرية المقر الأول للباباوية.



وأكد أن مناسبة الأعياد تسعد الجميع، متابعًا: "أن عيد الغطاس ارتبطنا به منذ الصغر فهو العيد الذي نجتمع فيه مسلمين ومسيحين في ظل تسامح وود ومحبة".



وأضاف: "أصبحنا في الإسكندرية ننتظر عيد الغطاس لتشريف قداسة البابا فهو أصبح بمثابة عيدين لنا عيد الغطاس وعيد زيارة قداسة البابا إلى الإسكندرية مدينة المحبة والسلام".



وقدم المحافظ التهنئة للجميع، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل مصر بلد الأمن والسلام.



من جانبه رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالمحافظ وجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده في الإسكندرية المدينة التاريخية التي يلقب بإسمها بابا الإسكندرية ويفتخر بذلك، مؤكدًا أن الأعياد فى مصر لها طبيعة خاصة وهى فرصة تظهر فرحنا ومحبتنا بعضنا لبعض، وبها يجتمع المصريين جميعًا للاحتفال فهي فرصة للتعبير عن المحبة و تبادل التهنئة.