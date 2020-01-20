الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في الحالات المصابة بالفيروس الغامض

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أعلنت السلطات الطبية الصينية، اليوم الاثنين، تفشي فيروس غامض يصيب الرئة في المزيد من المدن الصينية، حيث تأكد إصابة 139 حالة جديدة بالفيروس خلال نهاية الأسبوع.

وأكدت السلطات الطبية في مدينة ووهان، حيث جرى تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ديسمبر الماضي، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة، بينها ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس.

وامتد الفيروس أيضا إلى بكين، حيث أصيب مريضان بالفيروس في منطقة داكسينج بجنوب المدينة.

وجرى تسجيل حالة إصابة أخرى في مدينة شينزين، المتاخمة لهونج كونج.

وقالت السلطات الطبية إن الثلاثة مرضى في بكين وشينزين كانوا قد سافروا إلى مدينة ووهان.

وأكدت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس اليوم وهي لسيدة صينية، 35 عاما، كانت قد سافرت من ووهان إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد.

وتعاني السيدة من الحمى ومشاكل في التنفس وأعراض أخرى، وتأكد إصابتها بالفيروس.

كما تأكد وجود الفيروس في تايلاند واليابان.

ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.