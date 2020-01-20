كعادتهم حين يحطون الرحال في أي مكان، فكرم السوريين ولطافة وجوههم له أثر السحر على كل من يتعامل معهم؛ لذلك هم تجار ناجحين في أي مكان، بل ويتعدى تأثيرهم في بعض المناطق مثل كردستان العراق؛ ليغيروا عادات أهالي المنطقة لتصبح "سورية".

وبحسب "فرانس 24"، لم يكن أحد أكراد العراق يأتي لشرب القهوة السورية المرة عند عبدالصمد عبدالقادر، ولكن الآن أصبح الكافيه الخاص به علامة تجارية يعرفها الجميع.

رغم أن عبدالصمد -الذي لجأ لأربيل- كردي أيضا، ولكن أكراد سوريا لديهم لهجتهم المختلفة وثقافتهم وطعامهم المختلف عن أكراد العراق، ولكن بعد سنوات اللجوء بدأت الثقافتين في التزاوج.

يقول عبدالصمد، الرجل الأربعيني، إنه بعد فراره من مدينة القامشلي منذ 6 أعوام، فتح مقهى له في سوق مدينة أربيل الكردية العراقية، وكنوع من الكرم بدأ في إرسال أكواب القهوة مجانا لجيرانه التجار، ولكنه تلقى الاعتراضات على قهوته السورية المرة التي لا يفضلها أكراد العراق عاشقي السكر الزائد في مشروباتهم؛ ما جعل الرجل يشعر بالإحباط.

قرر عبدالصمد المقاومة، فبدأ في تقديم قهوة أكثر سكرية، ولكنه عاد تدريجيا ليمرر القهوة على الطريقة السورية، ولكن في هذه المرة لاقت قهوته استحسانا لدرجة أنه افتتح مقهى ثان في نفس السوق.

ويضيف عبدالصمد متفاخرا: "الآن أبيع يوميا بين 200 و300 فنجان يوميا، و90% من زبائني من الأكراد العراقيين الذين لم يعتادوا القهوة المرة من قبل".

وفي الواقع لم يقتصر انتشار الثقافة السورية في أربيل على المقاهي، بل تعداه لتصنع المطاعم أكلا سوريا ولتظهر ملامح الطراز السوري جلية على المنازل، بل وحتى الغناء والموسيقى، اللذان دخل عليهما الكثير من التعبيرات السورية.

ويقول الدكتور حسن أحمد، المتخصص في الثقافات المجتمعية، إن أكراد العراق رفضوا في البداية اعتناق العادات السورية، ولكن مع بعض الاندماج تغير كل ذلك، مضيفا أن حالة اللاجئين السوريين هي أكبر دليل على صحة النظرية التاريخية القائلة إن "الثقافات الكريمة والمعطاءة أقدر من غيرها على الهيمنة والتصدر".

وجدير بالذكر أن نحو 300 ألف مواطن سوري، أغلبهم أكراد يعيشون في كردستان العراق، والعدد مرشح للارتفاع.

ويضيف حسين ديواني مدرس الموسيقى والفنان الكردي السوري، أن التبادل الثقافي يسير على الجانبين، فأكراد العراق أيضا علموا السوريين كيف يتحدثون الكردية أكثر طلاقة، متابعا أنه يتعلم من تلاميذه اللهجة السورانية لأكراد العراق، وفي المقابل يعطيهم نبذة عن اللهجة الكرمنجية لأكراد سوريا.

وأيضا، تبين شقة ديواني مدى التزاوج الثقافي، إذ أن مدرس الموسيقى أصبح يقتني آلتين مختلفتين، "الدف" الذي تربى عليه في سوريا، و"الجيتار" الأكثر حداثة الذي يشهد رواجا لدى أكراد العراق.

ويقول رودي حسان السوري، الذي جاء لكردستان لدراسة الطب عام 2008، إنه في البداية كان هناك الكثير من الصور النمطية وقلة المعرفة بالآخر، ولكن كل ذلك تبدل للمحبة والصداقة العميقة وكثرة الزواج والنسب بين السوريين والعراقيين.